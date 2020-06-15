 

“Я схожу с ума”: пандемия коронавируса загнала Пригожина в угол

15.06.2020, 2:01, Разное

Последнее время Иосифа Пригожина чаще всего обсуждали в контексте его перепалки с солистом группы “Ленинград” Сергея Шнурова. Супруг Валерии пытался донести общественности мысль о том, что оставшимся без работы представителям творческих профессий на время пандемии нужна финансовая помощь.

Идеи Пригожина не сыскали особой популярности среди обывателей, зато те деньги, в которых продюсер нуждался, он все-таки получил. Чтобы рассеять ложные представления о том, как живет звездная чета Иосифа Игоревича и Валерии Юрьевны, продюсер поведал о благосостоянии своей семьи.

Оказывается, Пригожин старается жить максимально экономно. Благодаря финансовой грамотности продюсеру удалось создать для себя и Валерии так называемую подушку безопасности, чтобы не остаться у разбитого корыта в непростое время. Иосиф Игоревич заверил, что он не понаслышке знает о нищете. Семья знаменитости в свое время жила довольно бедно, приходилось экономить.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Фев 2019 в 5:17 PST

Теперь же Пригожин и Валерия чувствуют себя уверенно, хотя их богатство, по словам продюсера, главным образом состоит из детей и супруги.

Огромным количеством шикарных автомобилей звездная пара не владеет, в постоянном пользовании есть одна машина. Те иномарки, на которых можно было заметить Пригожина и Валерию, доставались им от компаний по контракту.

Роскошного загородного дома в России у знаменитостей тоже нет, а попасть на дачу, которая располагается в Швейцарии, из-за последних событий они также не могут. Пригожин начал присматриваться к недвижимости в своей стране, однако цены его демотивировали. “Сейчас я начал искать дом, и я схожу с ума от цен”, – посетовал продюсер.



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