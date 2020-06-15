 

Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным

15.06.2020, 2:01, Разное

Анна Седокова часто радует своих поклонников в Инстаграме личными снимками и публичными обсуждениями различных тем. На этот раз певица решила не скрывать своих отношений и с первых же дней стала публиковать фотографии с новым ухажером. Им оказался молодой баскетболист Янис Тимма. Латвийский спортсмен уже был женат и до сих пор поддерживает связь с бывшей супругой.

Стоит отметить, что в прошлом году разразился конфликт между Седоковой и женой Яниса. Несмотря на то, что баскетболист заявлял о том, что давно ушел от жены и поэтому волен делать то, что посчитает нужным, его супруга расценила данный поступок весь странно. Девушка написала в своем Инстаграме, что муж буквально выставил ее из дома вместе с маленьким ребенком для того, чтобы предаваться утехам с известной всем матерью троих детей. Делая подобный пост, Сана называла Анну Седокову нелестными словами.

Сама же певица долгое время держалась в стороне и никак не реагировала на высказывания посторонних. На этот раз Седокова поделилась нежными кадрами с избранником, сделанными на прогулке по Москве-реке. Девушка решила не разбрасываться словами и коротко подписала фотографию: “Ты мой Миконос”.

“Там, где мы, там Миконос”, – ответил Янис в комментариях под этим постом.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 13 Июн 2020 в 3:32 PDT

В то время, как одна половина поклонников Седоковой продолжает умиляться и желать счастья возлюбленным, вторая часть напоминает Анне о прошлых неудачных отношениях. Отметим, что певица дважды была замужем. От первого брака с футболистом Валентином Белькевичем у певицы есть дочь Алина. Чуть позже в союзе с бизнесменом Максимом Чернявским родилась дочь Моника. По слухам, третьего ребенка – сына Гектора артистка родила от бизнесмена Артема Комарова.



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