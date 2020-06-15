Полиция Калифорнии расследует обстоятельства смерти двух афроамериканцев
15.06.2020, 2:00, Новости дня
Власти на юге Калифорнии расследуют обстоятельства смерти двух афроамериканцев в результате повешения.
Тело 24-летнего Роберта Фуллера было найдено висевшим на дереве недалеко от здания мэрии города Палмдейл несколько дней назад.
В конце мая тело Малкольма Харша, которому было 38 лет, также было найдено повешенным на дереве в Викторвилле, недалеко от лагеря бездомных.
В обоих случаях власти сначала подозревали, что речь идет о самоубийстве, но теперь, в связи с возмущением общественности, не спешат с окончательными выводами до завершения расследования.
Тысячи людей собрались в субботу в Палмдейле на мемориальное мероприятие в память о Фуллере.
Сестра Фуллера Дайамонд Александер заявила: «Нам нужна правда. Мой брат не был склонен к самоубийству. Он стремился выживать».
Одна женщина заявила Los Angeles Times, что в то время как власти подозревают «самоубийство», она подозревает «линчевание».
Семья Харша выпустила заявление, в котором подчеркнула, что ей «нужно правосудие, а не удобные отговорки».
«Умереть можно многими разными способами, но, учитывая нынешнюю расовую напряженность, объяснение, что чернокожий мужчина повесился на дереве, нас, определенно, сейчас не устраивает», – добавляют родные Харша.
Недавно в США прошили акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего, когда полицейский прижал его шею коленом.
Америка имеет давнюю печальную историю повешений или линчевания чернокожих. Национальный мемориал за мир и справедливость в Монтгомери, штат Алабама, называет себя «мемориалом в память о жертвах расового терроризма – линчевания».
На сайте музея говорится, что мемориал является «священным местом, где рассказывают правду и размышляют о расовом терроризме в Америке и его наследии».
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Служба новостей «Голоса Америки»
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