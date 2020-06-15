 

В Турции есть погибший и раненые вследствие землетрясения

15.06.2020, 1:50, Новости дня

В Турции есть погибший вследствие землетрясения, произошедшего на востоке страны 14 июня. Об этом со ссылкой на власти информирует государственное агентство “Анадолу”.

“В результате землетрясения один человек погиб и 18 получили ранения. Как сообщил губернатор провинции Бингель Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности. Экинджи добавил, что из-под обломков строения были извлечены семь человек. Позже в администрации сообщили, что один из них погиб”, – говорится в сообщении.

По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), помимо основного землетрясения, было зафиксировано еще 33 подземных толчка-афтешока.

В ряде населенных пунктовбыли повреждены дома.

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в провинции Бингель 14 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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