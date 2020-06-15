В Киеве мужчина мешал спасателям, прибывшим тушить квартиру, а затем выпрыгнул с третьего этажа. Видео

15.06.2020, 1:50, Новости дня

14 июня на улице Михайловской в Киеве с третьего этажа дома, где начался пожар, выпрыгнул мужчина, который перед этим не давал работать прибывшим пожарным. Об этом проинформировало Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

“Было установлено, что на третьем этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот оказывал сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что являло прямую угрозу жизни пожарных, и, наконец, просто выпрыгнув с балкона”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пострадавшего передали медикам, его сопровождали сотрудники полиции.

“Пожар был …ликвидировано на площади 15 м². Во время тушения пожара в квартире был обнаружен труп женского пола. …Обстоятельствами данного события будут заниматься правоохранительные органы”, – рассказали в ведомстве.

Telegram-канал Teza опубликовал видео (18+) произошедшего. На ролике видно, что мужчина без одежды прыгнул вниз, когда в окно балкона начали заливать воду.

По информации Teza, выпрыгнувшим мужчиной оказался гражданин Германии, который снимал квартиру. Он в больнице.

У женщины, чье тело обнаружили в кровати в горевшей квартире, якобы были многочисленные ножевые ранения. Она украинка 1992 года рождения.