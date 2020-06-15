 

Мнение: Неправильная парковка у ресторана “Венди”

15.06.2020, 1:45, Разное

В Атланте вспыхнули беспорядки после вчерашнего убийства полицией при задержании некоего Райшарда Брукса 27 лет. Брукс спавший в своей машине в состоянии опьянения сопротивлялся аресту и пытался отобрать у полицейского электрошокер, после чего и был застрелен. Пока Брукс помирал на асфальте, полицейские вместо оказания помощи просто стояли рядом. Вина Брукса состояла в том, что машина в которой он спал, неправильно стояла на парковке рядом с рестораном "Венди". Ну и само собой Брукс был чернокожим, у которого было трое детей.
Протесты быстро переросли в погромы. Искомый ресторан "Венди" естественно был сожжен. Теперь проблемы с неправильной парковкой будут его наименьшей проблемой.
После этого 1 полицейский причастный к убийству был уволен, еще 1 отправлен в отпуск. Начальник полиции Атланты подал в отставку. 36 человек участвовавших в беспорядках с сожжением ресторана "Венди" арестованы.


Гаррет Рольфе застреливший Брукса. Уже уволен.


6 сотрудников полиции Атланты будут привлечены к ответственности за жестокость при подавлении беспорядков в Атланте в субботу.


Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс. Подала в отставку.


Убитый Райшард Брукс.

Протесты в Атланте продолжаются и сейчас. Убийство Брукса очевидно подогреет ситуацию с протестами против расизма и полицейской жестокости в Атланте и не только.

Источник: Colonel Cassad



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