 

ЦКПЗ США запретили давать интервью «Голосу Америки»

15.06.2020, 1:30, Новости дня

Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США запретило отделу по связям со СМИ соглашаться на интервью «Голосу Америки», сообщила глава радиостанции Аманда Беннет.

Она сообщила, что радиостанция «была потрясена», когда из внутренних документов ЦКПЗ узнала о запрете. Отделу ЦКПЗ по связям со СМИ было велено «отказываться от запросов» на интервью от любого журналиста, связанного с «Голосом Америки».

При этом руководство ЦКПЗ ссылается на твиты Белого дома, в которых радиостанция обвинялась в распространении китайской пропаганды, передает ТАСС.

Беннет заявила, что «Голос Америки» является «независимой новостной организацией, финансируемой из федерального бюджета» США. Она «решительно отвергает обвинения», а также «призывает ЦКПЗ немедленно отозвать указания».

Как сообщила Беннет, подобной ситуации можно было ожидать «в тех странах, где нет свободной прессы», но не в США. 

Отмечается, что внутренние документы ЦКПЗ были опубликованы благодаря закону о свободе информации.

Причиной недовольства Белого дома, как сообщается, стал «опубликованный «Голосом Америки» материал Associated Press о COVID–19».



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