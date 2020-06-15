Учеными была разработана новая техника прослушивания

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15.06.2020, 1:16, Новости дня

Инженерами из Израиля была изобретена уникальная методика прослушивания, которая позволяет слушать разговоры людей через лампу на потолке.

Учеными было создано специальное устройство, которое состоит из телескопа для хорошего обзора аудитории, ноутбука для изучения сигналов, а также электрооптического датчика. Последний способен преобразовывать свет в электрический сигнал. Устройство получило название Lamphone.

По словам специалистов, звуковые волны, которые образовываются в комнате, проникают в подвесной светильник и заставляют его передвигаться на незначительные дистанции. Эти перемещения человек не всегда способен уловить. Чтобы лампа успешно функционировала, она должна находиться в пределах видимости.



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