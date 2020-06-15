В Крыму стартует курортный сезон. Пока только для местных

15.06.2020, 1:05, Новости дня

Начиная с понедельника, 15 июня, крымские отели и санатории начинают принимать местных туристов. Также отменен обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих и режим самоизоляции. Полноценный курортный сезон, когда на полуостров смогут приехать гости из других регионов России, начнется через две недели.

Также с 15 июня в Крыму возобновляют работу музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, кафе и рестораны. Разрешены индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса. Пляжи региона должны быть готовы к открытию до 1 июля, в настоящее время ведется подготовка 440 зон для купания, передает ТАСС.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса нового типа с 28 марта по 1 июня было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах Крыма. Исключение было сделано лишь для находящихся в командировках или служебных поездках.

Ранее Крым ставил рекорды по туристическому потоку два года подряд: в 2018 году полуостров посетили 6,8 миллиона человек, в 2019 году — 7,4 миллиона. После объявления о запуске начала с 1 июня бронирования для гостей из других регионов РФ спрос на крымские курорты резко возрос. При этом представители туристической отрасли пока не рассчитывают на установление новых рекордов по турпотоку, есть и опасения недозагрузки отелей из-за пандемии. При этом в случае ажиотажного спроса на отдых в Крыму не исключен незначительный рост стоимости путевок в августе – сентябре, пока же уровень цен на номера повышаться не будет.