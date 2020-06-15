 

В Крыму стартует курортный сезон. Пока только для местных

15.06.2020, 1:05, Новости дня

Начиная с понедельника, 15 июня, крымские отели и санатории начинают принимать местных туристов. Также отменен обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих и режим самоизоляции. Полноценный курортный сезон, когда на полуостров смогут приехать гости из других регионов России, начнется через две недели.

Также с 15 июня в Крыму возобновляют работу музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, кафе и рестораны. Разрешены индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса. Пляжи региона должны быть готовы к открытию до 1 июля, в настоящее время ведется подготовка 440 зон для купания, передает ТАСС.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса нового типа с 28 марта по 1 июня было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах Крыма. Исключение было сделано лишь для находящихся в командировках или служебных поездках.

Ранее Крым ставил рекорды по туристическому потоку два года подряд: в 2018 году полуостров посетили 6,8 миллиона человек, в 2019 году — 7,4 миллиона. После объявления о запуске начала с 1 июня бронирования для гостей из других регионов РФ спрос на крымские курорты резко возрос. При этом представители туристической отрасли пока не рассчитывают на установление новых рекордов по турпотоку, есть и опасения недозагрузки отелей из-за пандемии. При этом в случае ажиотажного спроса на отдых в Крыму не исключен незначительный рост стоимости путевок в августе – сентябре, пока же уровень цен на номера повышаться не будет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / В Сети рассекретили новый компактный кроссовер Lada

03.06 / Жителя Ингушетии застрелили в автомобиле

22.04 / ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

19.04 / Юрий Шатунов удивился реакции немцев на ситуацию с коронавирусом в Германии

14.05 / Зеркаль будет представлять “Нафтогаз” в спорах с Россией в международных арбитражах и иностранных судах

07.05 / Дело из-за массового убийства монастырских собак возбудили в Тульской области

17.05 / “Как сомалийские пираты”. Фирсов рассказал о поведении одесских экоинспекторов по отношению к иностранным судам

07.06 / Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров фильма “Брат 2” под “Гудбай, Америка”

10.04 / Главу ВОЗ вызвали в Сенат США для дачи показаний

10.05 / ВВС США заявили о взрыве бака российского «Фрегата» в космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска