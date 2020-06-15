Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России

15.06.2020, 1:05, Новости дня

Известный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной РФ по фигурному катанию.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Министерства спорта России, Плющенко включен в список специалистов, работающих с национальной командой, а его местом работы является Центр спортивной подготовки сборных команд РФ (ФГБУ ЦСП).

Академия фигуриста "Ангелы Плющенко" открылась в апреле 2017 года, однако тренером национальной команды он смог стать после перехода под его руководство 15-летней Александры Трусовой, которая в марте должна была представить Россию на чемпионате мира в Монреале, но из-за коронавируса соревнования были отменены.

Напомним, Плющенко – двукратный олимпийским чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России. Евгений вместе со шведом Йиллисом Графстремом является рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском одиночном катании (по четыре).