Швейцария открывает границы с Евросоюзом

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15.06.2020, 1:05, Новости дня

В рамках очередного этапа смягчения карантинных мер с понедельника, 15 июня, Швейцария снимает действовавшие с середины марта из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение границы со странами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобританией.

Из списка стран и регионов, представляющих риск в связи с пандемией, исключены государства Шенгенского соглашения. При этом списке "рискованных" пока остаются страны ЕС, не входящие в Шенген — Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия. Это означает, что обладателям паспортов этих государств и членам их семей разрешен въезд в Швейцарию, однако такого права лишены граждане других стран, которые проживают на их территории или находятся в них проездом, передает ТАСС.

По состоянию на 14 июня в Швейцарии было зарегистрировано 31 117 заразившихся коронавирусом, скончались 1677 человек. Поэтапное смягчение карантинных мер осуществляется в стране с 27 апреля. К настоящему моменту большинство ограничений отменено, однако пока действует требование социальной дистанции между людьми в два метра и запрет на общественные мероприятия с участием более чем 300 человек.



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