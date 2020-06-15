Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года

15.06.2020, 0:49, Разное

Число зараженных коронавирусом в России превысило 528 тысяч. За последние сутки выявлено 8 835 инфицированных. За время эпидемии в нашей стране выздоровели свыше 280 тысяч человек, 6 948 пациентов с тяжелой формой заболевания скончались.

Россия уверенно и с минимальными потерями выходит из эпидемии коронавируса. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин. “Дай бог, чтобы так и дальше было”, – добавил глава государства.

Снижение смертности в России в апреле по сравнению с прошлым годом объясняется уменьшением летальных исходов, обусловленных внешними причинами. Из-за карантина в два раза снизилось число ДТП, пояснила завкафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

Кроме того, в апреле количество разводов в России сократилось в четыре раза. Эксперты также объясняют это ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7,7 миллиона человек, скончались более 430 тысяч, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В США выявлено свыше двух миллионов зараженных коронавирусом, Бразилия с 850 тысячами инфицированных находится на втором месте.

Ряд авиакомпаний, включая British Airways, подали в суд на британское правительство. Причиной стал обязательный карантин для прибывающих в королевство из-за рубежа. Новые правила нанесут тяжелый ущерб авиационной и туристической отрасли, уверены перевозчики.

Коронавирус в Москве

Заболели – 205 895

Умерли – 3 231

Выздоровели – 119 558

Коронавирус в России

Заболели – 528 964

Умерли – 6 948

Выздоровели – 280 050

Коронавирус в мире

Заболели – 7 730 963

Умерли – 430 880

Выздоровели – 4 060 060

Статистика коронавируса в России и мире на 15 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква205 8953 231119 558Россия528 9646 948280 050США2 062 785118 819625 059Весь мир7 730 963

430 880

4 060 833

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