 

Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение

15.06.2020, 0:49, Разное

Популярная юмористка Екатерина Варнава шокирована подписчиков кардинальной сменой имиджа. Длинноволосая красотка обкорнала свои шикарные локоны и предстала перед поклонниками со стрижкой “под мальчика”.

“Я долго думала, прежде чем пришла к этому заключению”, – подписала кадр с новой прической любимица публики.

Неудачная стрижка настолько разочаровала фанатов, что они даже не особо заметили откровенный образ артистки. Екатерина Варнава снялась с оголенными плечами и руками прикрыла грудь.

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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 13 Июн 2020 в 11:11 PDT

Подписчики не могли сдержать негодование.

“Бог мой… Катя, что все это значит?!”, “Ого!!! Зачем??? Такие были волосы…”, “Это уже не та Катя…”, “А что же нам теперь думать??? Как быть… Вернись!!!” – сокрушаются комментаторы.

Впрочем, в итоге выяснилось, что это была очередная шутка юмористки. Девушка просто решила пощекотать нервы своим почитателям. Свои волосы она не отстригала, а просто нацепила парик.



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