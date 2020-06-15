Смитсоновский музей собирает артефакты с мест протестов в Вашингтоне

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15.06.2020, 0:45, Новости дня

Через несколько дней после начала общенациональных протестов в связи с убийством Джорджа Флойда демонстранты начали покрывать высокий забор перед Белым домом плакатами, цветами, картинами и фотографиями в память об афроамериканцах – мужчинах, женщинах и детях – погибших от рук полиции.

Заграждение, установленное на площади, которая недавно получила название «Жизни чернокожих имеют значение», превратилось в стихийный мемориал, который теперь будет храниться в Смитсоновском институте.

Художники создали произведения визуального искусства на месте, где демонстранты начали собираться почти на еженощные демонстрации в Вашингтоне.

Мемориалы также возникли в Нью-Йорке, где художники-муралисты украсили здания в районе Челси, а также в других городах мира, включая Найроби, Карачи и Берлин.

Квартал за кварталом, офисные здания и фешенебельные рестораны Вашингтона, где обычно принимают лоббистов и бизнесменов, закрывали окна фанерой, чтобы защититься от поджогов и вандализма, охвативших центр города в начале июня.

Леви Робинсон, один из многих художников, которые решили рисовать поверх фанеры, рассказал, что ему пришла в голову идея посвятить свою картину военным врачам.

«Я решил показать чернокожих врачей, которые служат в армии, после того, как повстречался с некоторыми из них, когда они раздавали воду и рассказывали мне о себе», – сказал Робинсон.

Историк фотографии и социальных протестов Аарон Брайант, который является куратором Музея афроамериканской истории и культуры, говорит, что в эпоху движения за гражданские права 1960-х, связанные с протестом произведения искусства создавались профессиональными художниками. На этот раз ситуация другая.

«Сегодня люди делают надписи от руки и выбегают за дверь. Надписи более разнообразные», – говорит Брайант, который возглавляет группу кураторов, собирающих покрытые картинами фанерные листы, надписи и такие предметы, как баллоны с газом, которые однажды могут стать порталом в этот исторический момент.

Возглавляемый им музей входит в структуру Смитсониевского института на Национальной аллее в Вашингтоне.



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