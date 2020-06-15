Кадлоу: участники митинга с Трампом, вероятно, наденут маски

15.06.2020, 0:45, Новости дня

Тысячам участников предстоящего митинга в поддержку президента Дональда Трампа в Оклахоме в следующую субботу, вероятно, следует быть в масках, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил в воскресенье экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Избирательный штаб Трампа, однако, не сообщил, будет ли он требовать соблюдения рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний о закрывании лица на массовых мероприятиях, таких, как митинг с участием Трампа в Талсе.

Ожидается, что на первом за три месяца масштабном митинге с президентом соберутся до 19 тысяч человек.

Кадлоу заявил CNN, что по мере того, как американцы возвращаются к работе после перерыва, связанного с коронавирусом, они должны продолжать соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.

Отвечая на вопрос, относится ли его рекомендация о масках к участникам митинга с Трампом, Кадлоу сказал: «Пожалуй. Вероятно, да».

Отвечая на вопрос о безопасности проведения митинга, один из крупнейших сторонников президента, сенатор-республиканец из Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, заявил в программе «На этой неделе» на канале АВС: «Я не знаю, как они собираются решать этот вопрос».

При этом Лэнкфорд отметил, что сам он планирует принять участие в митинге.

Трамп неоднократно игнорировал предложения носить маску на публике, чтобы подать пример американцам в борьбе с эпидемией.

Отвечая на вопрос о ношении маски, Трамп как-то сказал: «Не думаю, что я буду это делать».

Но ответственность за распространение COVID-19 вызывает беспокойство у избирательного штаба Трампа.

Оклахома является одним из лидеров по числу сторонников Трампа в стране, и избирательный штаб сообщил, что заявки на участие в митинге в Талсе подали приблизительно 200-300 тысяч человек.

Все заявители должны подтвердить, что они осознают, что «риск заражения COVID-19 существует в любых общественных местах, где присутствуют люди», и отказаться от права подачи исков против штаба Трампа или спортивно-развлекательного комплекса, где будет проходить митинг, если они впоследствии заразятся вирусом.

Трамп считает, что массовые митинги являются важными политическими мероприятиями перед общенациональными выборами в ноябре, где его соперником будет бывший вице-президент Джо Байден. Президент дал понять, что он не хочет выступать перед залом, который будет пуст на две трети из-за правил социального дистанцирования, или перед морем лиц в масках.

«Американцы готовы вернуться к делам и президент Трамп тоже, – заявил на днях глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл. – Великое американское возрождение – это реальность, и митинги будут потрясающими».

Однако ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи на днях выразил озабоченность по поводу размеров аудитории, которая будет слушать Трампа, заявив, что пандемия далека от завершения.

«Боже мой! – сказал Фаучи. – Чем все это кончится? Мы только начинаем все по-настоящему понимать».

Некоторые американцы считают ношение маски признаком слабости, но главный санитарный врач США Джером Адамс заявил в воскресенье в «Твиттере»: «Некоторые считают, что требование закрывать лицо нарушает их свободу выбора, но если больше людей будет носить их, у нас будет больше свободы выхода на улицу».

По его словам, при ношении масок будет «меньше бессимптомного распространения вируса, больше мест будут открываться и быстрее».

«Пользуйтесь и развивайте свою свободу, сделав выбор в пользу ношения маски!» – добавил он.

В соответствии с критериями Центров по контролю и профилактике заболеваний, митинг Трампа попадает в категорию «самого высокого риска», которая определяется как «крупные скопления людей, где им трудно сохранять расстояние не менее двух метров друг от друга», а участники приезжают из удаленных мест.

Ведомство также настоятельно рекомендует «закрывать лица в местах, где люди могут повышать голос (например, кричать, скандировать, петь)», что типично для политического митинга.