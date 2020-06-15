Times – стратегия Лондона по выходу из карантина ввергла британские школы в хаос

15.06.2020, 0:40, Новости дня

В правительстве Великобритании не только не составляли план по восстановлению страны после карантина до его введения, но и неоднократно пересматривали подход к открытию учебных заведений в стране, пишет The Times. По словам издания, это указывает на сложности в возвращении большинства школьников к учёбе в классах в сентябре, как на то рассчитывают в Министерстве образования страны.



Reuters

В Великобритании впервые после закрытия школ для борьбы с распространением коронавируса 1 июня в школу пошли некоторые ученики начальной школы, а уже завтра, 15 июня, к ним присоединятся некоторые ученики средней школы. При этом возвращение в классы детей и подростков в стране превратилось в настоящий «хаос», полагает The Times.

Так, на этой неделе министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о пересмотре правительством планов по открытию школ. Большинство учеников начальной школы не вернутся в классы до сентября, а ряд учеников средней школы и вовсе могут вновь пойти на учёбу только в январе 2021 года. При этом правительство неоднократно пересматривало подход к открытию учебных заведений в стране.

Как отмечает издание, виной сложившемуся хаосу стало отстувие плана по выходу Великобритании из карантина, в том числе в отношении возвращения британских школьников к учёбе в классе, до его введения.

2 марта эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон предупредил об опасности отсутвия контроля над коронавирусом, заявив, что количество заражённых будет удваиваться каждые несколько дней, что может стоить стране 510 тыс. жизней. О введении карантина в Великобритании было объявлено тремя неделями позже.

При этом, по словам председателя профсоюза директоров школ и колледжей ASCL Джеффа Бартона, на встрече 9 марта представители правительства не упомянули возможное закрытие школ. Бартон отметил, что тогда они сосредоточелись на подготовке к выпускным экзаменам «во чтобы то ни стало». Тем не менее, 18 марта Джонсон объявил о закрытии британских школ.

«Ни с того ни с сего нам сказали, что от экзаменов нужно отказаться, и мы должны были в спешке закрывать школы», — заявил Бартон.

У подобной стратегии были свои риски, пишет The Times. В частности, по данным научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям SAGE, у 30% детей в условиях крантина на фоне пандемии развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Опрос, опубликованный образовательной благотворительной организацией The Sutton Trust, показал, что две трети детей в первый месяц карантина не уичлись дистанционно.

В конце апреля после того как Борис Джонсон смог вернуться к исполнению обязанностей премьер-министра, поборов COVID-19, в правительстве предложили три возможных даты открытия школ: 11 мая, 1 июня или сентябрь.

Тем не менее, предстваители профсоюзов решительно отвергли идею возвращения в школы в мае, указав на отсутсвие достаточного уровня тестирования на коронавирус и отслеживания контактов заражнных. Немотря на недовольство профсоюзами и второй предложенной датой, было решено вернуть в школы некоторых из учеников начальной школы 1 июня. Однако 4 июня к учёбе в классах вернулись лишь 11% школьников.

При этом Бартон полагает, что правительству также не удастся сдержать своё обещание относительно возвращения школьников в классы в сентябре. Дело в том, что здания британских школ оказались слишком малы, для того чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции всеми учениками.

«Нам необходимо вдвое увеличить размеры классных комнат и количества учителей, чтобы вернуть всех детей в школу одновременно», — приводит The Times слова неназванного директора одной из британских школ.