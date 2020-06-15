Bild – угрозы Трампа навести порядок в Сиэтле встречают спокойно

15.06.2020, 0:40, Новости дня

Участники расовых протестов в США забаррикадировали несколько проспектов в Сиэтле и объявили их автономной зоной, пишет Bild. Там они проживают в палатках, проводят концерты, обсуждают политику. Местную мэрию не беспокоят угрозы американского президента навести порядок, ведь ВС США уже отказались применять силу против собственного народа.

Похоже на уличный фестиваль, но этот протест относится к движению Black Lives Matter, которое получило широкую огласку во всём мире после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В Сиэтле в штате Вашингтон протестующие захватили целые проспекты и объявили их автономной зоной. После многодневных уличных столкновений полиция ушла из квартала. Слово «полиция» заменили словом «люди» на входе в полицейский участок. В некоторых местах протестующие соорудили блокпосты с баррикадами.

ТРЭВИС, участник протеста: Мы пытаемся относится уважительно ко всем окружающим. Мы установили баррикады после того, как произошёл тот случай, когда человек на машине хотел въехать в толпу. Это для нашей безопасности, потому что автомобили стали использовать как оружие. Нам нужна защита от них.

ХЕРБЕРТ БАУЕРНЕБЕЛЬ, корреспондент Bild: Одного здесь точно не видно: насилия в какой-либо форме. Никто здесь не совершает насилия. Всё абсолютно мирно. То, что здесь происходит, противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что это место — угроза.

Некоторые в этой зоне проживают в палатках. Проводятся концерты. Всё проходит мирно. Кое-где можно уловить лёгкий запах марихуаны.

ТРЕЙСИ КЕНДРИК, активист: Сейчас многие люди приходят сюда, потому что думают, что это туристическая достопримечательность. Но это не так. Мы здесь по конкретной причине, и пытаемся чётко сформулировать наши требования. Но сейчас действительно складывается такое впечатление, что сюда отовсюду сходятся люди, фотографируют. При этом половины из них здесь не было, когда против нас использовали слезоточивый газ и перцовые баллончики.

Но при всём весельи и расслабленности на улицах речь, конечно же, идёт и о политике, а главным образом, борьбе с расизмом.

ТРЭВИС: Чуть раньше сегодня, где-то в районе 15 часов, был организован открытый микрофон, где люди могли рассказать о своём опыте столкновения с расизмом и о том, как они повели себя в этой ситуации, а также о том, какие надежды они связывают с этим движением.

К угрозам администрации Трампа навести порядок протестующие относятся спокойно. Вооружённые силы США уже давно объяснили президенту, что не выступят против собственного народа. Мэрия Сиетла помогает протестующим, устанавливая мобильные туалеты и забирая мусор.

Дата выхода в эфир 13 июня 2020 года.