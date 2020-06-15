Кулеба о Донбассе: Борьба за мысли людей гораздо длительнее, чем за территории

15.06.2020, 0:35, Новости дня

Местные выборы на оккупированной сегодня территории Донбасса состоятся при условии, что это будет не “под дулами автоматов”. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил “Укринформу” в интервью, опубликованном 14 июня.

“Это будет зависеть от того, как будет развиваться минский процесс. Но никаких выборов под дулами автоматов не будет!” – сказал дипломат.

Журналист задал ему вопрос, будут ли иметь смысл выборы на территории, которые шесть лет были под оккупацией, учитывая, что общественное мнение подготовить не успеют.

“Если подходить к этому путем постоянного откладывания – на когда-то после чего-то, то я считаю, что мы тогда никуда не придем. Ведь информационная война – это бесконечно долгий процесс, и бороться за мнения людей мы будем еще очень долго. То есть борьба за мысли людей гораздо длительнее, чем за территории”, – объяснил Кулеба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в конце октября 2020 года. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в октябре Украина хотела бы провести местные выборы и на временно оккупированных территориях, “но выборов под дулами автоматов не будет”.