 

Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

15.06.2020, 0:30, Новости дня

Если бы потерпевшей стороне «нормально объясняли», чем «это все закончится», семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не отказывалась бы от финансовой помощи со стороны актера Михаила Ефремова, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что «оплата денег не значит, что его освобождают от уголовной ответственности».

«Конечно, нельзя этого делать – пьяным за руль садиться. Я его не оправдываю. Что предусматривает закон, то и будет», – приводит его слова РЕН ТВ.

На вопрос о состоянии Ефремова Пашаев ответил: «Он восстанавливается».

В понедельник вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице.

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.



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