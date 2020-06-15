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15.06.2020, 0:13, Разное

Как считают голоса за изменение Конституции.

На прошлой неделе «Новая» опубликовала короткий комикс художника Fizzz по мотивам анекдота об «общероссийском голосовании», который был почерпнут нами из социальных сетей. Мы пригласили автора идеи, если таковой найдется и подтвердит авторство, обратиться в редакцию за гонораром. Никто явку с повинной не представил, поэтому авторство мы считаем «народным», и это хорошо.

Зато как реакция на первый анекдот к нам по сетям же пришел и второй на ту же тему. Публикуем его визуализацию Fizzz на тех же условиях.

Источник: Новая газета



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