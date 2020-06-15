Некоторые страны Европы частично открыли границы

15.06.2020, 0:08, Новости дня

В Европе некоторые страны снимают часть ограничений на поездки граждан в другие государства, сообщают информационные агентства.

Граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС с 15 июня, путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией – с 1 июля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Правительство Нидерландов разрешает с понедельника своим гражданам поездки с туристическими целями в 16 европейских стран. В частности, открыты для туризма, Германия и Франция, Бельгия, Болгария, Италия, Португалия, Хорватия, Швейцария, страны Балтии, передает ТАСС.

Финляндия и Норвегия, как сообщили правительства этих стран, с 15 июня ослабляют введенные ограничения на поездки в страны Северной Европы.

Финляндия откроет границы для любых поездок не только по северу Европы, за исключением Швеции, но и в государства Прибалтики. При этом ограничения на внешних границах, в том числе с Россией, Финляндия оставляет в силе до 14 июля.

Норвегия в свою очередь разрешила поездки во все страны Северной Европы, но только в те регионы, где ситуация с коронавирусом не является сложной. В Швеции этим требованиям соответствует только Готланд.

Жители Чехии с понедельника могут перемещаться по государствам – членам Евросоюза без необходимости при возвращении пребывания в карантине. Также им не нужно будет предоставлять властям страны справки об отрицательных результатах анализов на коронавирус.

Швейцария снимает действовавшие с середины марта из-за пандемии ограничения на пересечение границы со странами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобританией.

В Молдавии снимается запрет на международное авиасообщение.

Напомним, правительство Испании решило с 21 июня открыть границы со странами Шенгенской зоны.