Эксперты назвали причины, которые объясняют похолодание в Антарктиде

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15.06.2020, 0:04, Новости дня

По мнению ученых, в связи с таянием ледников в Антарктиде площадь морского льда в Южном океане может увеличиваться. Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде.

Специалисты решили изучить процесс таяния ледников, которые могут путем охлаждения влиять на Южный океан. Во время нового исследования ученые фиксировали увеличение талой воды вокруг Антарктиды, а также применяли реакцию модели к предыдущему состоянию климата для оценки необходимой реакции климата на наблюдаемое воздействие.

После анализа специалисты сравнили результаты и обнаружили, что тающие ледники так же значимы, как и выбросы парниковых газов и ветряные потоки.



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