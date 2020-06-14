 

Голкипер “Галатасарая” Муслера получил двойной перелом ноги во время матча

14.06.2020, 23:50, Новости дня

Уругвайский вратарь стамбульского "Галатасарая" Фернандо Муслера получил серьезную травму во время матча 27-го тура чемпионат Турции против "Ризерспора".

На 14-й минуте встречи Муслера столкнулся с нападающим хозяев поля Миланом Шкодой. После этого голкипер не смог подняться и покинул поле на носилках. Как сообщает Fanatik, врачи диагностировали 33-летнему вратарю перелом костей голени и малоберцовой кости правой ноги.

Ahh be Musleram ahh be iki gözüm

Kalbimiz seninle Nando #muslera pic.twitter.com/YUSbGNLWjJ

— Zeynep (@zynnp_tr) June 14, 2020

Вместо уругвайца на поле появился Окан Коджук, который в итоге пропустил два мяча, а встреча завершилась победой "Ризерспора" (0:2). Таким образом, "желто-красные" прервали беспроигрышную серию в турнире из десяти игр (восемь побед, две ничьи).

Муслера – воспитанник команды "Уондерерс", откуда летом 2007 перешел в итальянский "Лацио". Спустя пять лет Фернандо переехал в Турцию. В составе "Галатасарая" уругваец принял участие в 360 играх во всех турнирах, 120 из которых завершились без пропущенных мячей.

Также на счету Фернандо 116 матчей за сборную Уругвая, вместе с которой он стал победителем Кубка Америки в 2011 году.



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