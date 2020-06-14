 

Землетрясение в Турции: 18 пострадавших

14.06.2020, 23:50, Новости дня

В результате землетрясения, произошедшего в воскресенье, 14 июня, на востоке турции в провинции Бингёль, пострадали, по меньшей мере, 18 человек. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами разрушенных в результате удара стихии зданий.

Как сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в восточной части Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, очаг которого залегал на глубине 5 километров. Эпицентр сейсмического события находился в 56 километрах к северу от города Бингёль — столицы одноименной провинции, — в котором проживают около 81 тысяч человек, передает ТАСС.



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