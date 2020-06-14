 

Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде

14.06.2020, 23:50, Новости дня

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим в финале выставочного турнира в Белграде обыграл в трех сетах за один час 16 минут представителя Сербии Филипа Крайиновича – 4:3 (7:2), 2:4, 4:2.

Тим дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех, а у Крайиновича, занимающего 32-е место в рейтинге ATP, два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейка из четырех.

На пути к финалу австриец занял первое место в группе, где также играли Григор Димитров, Никола Милоевич и Душан Лайович, а Крайинович первенствовал в квартете с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Виктором Троицки.

Стоит отметить, что турнир в Белграде проходил со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее в Сербии прошел полуфинальный матч Кубка страны по футболу между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" (1:0). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Анча Баранова ответит на вопросы читателей Медновостей про COVID-2019

17.05 / В сети появился концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами

04.06 / Москвичи не снимут маски до февраля: прогнозы мэра столицы

20.05 / Reuters: церемонию вручения «Оскара-2021» могут перенести на более поздний срок

08.05 / Комитет по разведке опубликовал секретные стенограммы российского расследования

17.05 / У футбольного клуба “Урал” возникли финансовые проблемы

11.04 / Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об изменениях в госбюджет

15.04 / В Украине коронавирусом заболели почти 700 медработников

16.05 / Россия начала вывод направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом военных

10.04 / На Чукотке разрешили ходить в салоны красоты, в Удмуртии – совершать пробежки: две трети регионов РФ ослабили карантинные меры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска