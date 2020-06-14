Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде

14.06.2020, 23:50, Новости дня

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим в финале выставочного турнира в Белграде обыграл в трех сетах за один час 16 минут представителя Сербии Филипа Крайиновича – 4:3 (7:2), 2:4, 4:2.

Тим дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех, а у Крайиновича, занимающего 32-е место в рейтинге ATP, два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейка из четырех.

На пути к финалу австриец занял первое место в группе, где также играли Григор Димитров, Никола Милоевич и Душан Лайович, а Крайинович первенствовал в квартете с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Виктором Троицки.

Стоит отметить, что турнир в Белграде проходил со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее в Сербии прошел полуфинальный матч Кубка страны по футболу между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" (1:0). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.