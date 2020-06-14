 

Власти Петербурга заявили о нехватке коек для пациентов с COVID-19

14.06.2020, 23:30, Новости дня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил о том, что в городе зачастую не хватает больничных коек для пациентов, заболевших коронавирусом.

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" он признал, что ситуация с коронавирусной инфекцией "остаётся сложной, пандемия ещё не пошла до конца на спад". По словам Эргашева, из городских больниц ежедневно выписывают около 500 пациентов с COVID-19 и столько же госпитализируют.

Вместе с тем в Петербурге из-за аварии затопило временный госпиталь для зараженных коронавирусом, который был оборудован в выставочном центре "Ленэкспо". Пациенты сообщают о том, что вода поступает к кроватям и к электропроводам. Отмечается, что власти потратили на госпиталь 416 миллионов рублей. Он рассчитан на тысячу больных.

Санкт-Петербург занимает третье место в России по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 14 июня, в городе выявлено 20 600 случаев заражения, 597 человек умерли.

Всего в России были инфицированы почти 530 тысяч человек. По этому показателю страна занимает третье место в мире. Умерли с начала эпидемии, по официальным данным, почти 7 тысяч пациентов.

За минувшие сутки в России выявлено 8835 инфицированных коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутками, число новых выявленных случаев незначительно увеличилось. В целом, если верить официальным данным, этот показатель уже около месяца остаётся относительно стабильным – 8–9 тысяч заболевших в сутки.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пик заражений пришёлся на 11 мая. Именно в этот день президент Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней, который он ввёл в конце марта, и постепенной отмене карантинных ограничений.

На 24 июня Путин назначил проведение парада в честь 75-летия Победы в Москве, а с 25 июня по 1 июля – всероссийское голосование о поправках в Конституцию.

  • Радио «Свобода»

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