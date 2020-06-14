В ряде штатов США отмечен всплеск заражений коронавирусом

14.06.2020, 23:30, Новости дня

Рекордные показатели заболеваемости и госпитализаций в связи с коронавирусом фиксируются в некоторых штатах США, включая Флориду и Техас, на фоне планов президента Дональда Трампа провести предвыборный митинг в Талсе, штат Оклахома.

Для Алабамы воскресенье стало четвертым днем подряд, когда власти штата сообщили о рекордном числе новых случаев заболевания.

По данным агентства Reuters, на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Северной Каролине, Оклахоме и Южной Каролине в последние три дня фиксируется рекордное количество новых случаев заболевания.

Многие представители органов здравоохранения связывают всплеск с празднованием Дня поминовения в конце мая.

По всей стране в субботу было зафиксировано более 25 тысяч новых случаев. Это самый высокий показатель для субботы, начиная со 2 мая, но частично рост обусловлен расширением тестирования за последние шесть недель.

Однако особую тревогу органов здравоохранения вызывает тот факт, что во многих из этих штатов также фиксируется рекордное число госпитализаций, которое не связано с расширением тестирования.

В больницы Арканзаса, Северной Каролины, Техаса и Юты в субботу поступило рекордное количество пациентов.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил власти города Нью-Йорка и Лонг-Айленда, что их «открытие» окажется под угрозой, если не прекратятся массовые скопления людей.

Куомо сообщил, что штат получил 25 тысяч жалоб на нарушение правил социального дистанцирования и других требований, вызванных чрезвычайной ситуацией. Большинство из них относится к Манхэттену и Хэмптонсу – богатому пляжному району на восточной оконечности Лонг-Айленда.

«Есть реальная возможность того, что мы приостановим открытие в этих районах», – сказал он на брифинге.