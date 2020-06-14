Стрельба произошла в Атланте на фоне беспорядков

14.06.2020, 23:30, Новости дня

В Атланте, где протесты против расизма переросли в беспорядки, произошла стрельба, есть погибшие, информирует полиция.

На востоке Атланты около 18.00 субботы неизвестные открыли стрельбу из машины. Жертвами стрельбы стали два человека, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

В конце мая в американских городах начались протесты и беспорядки после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда.

В конце этой недели в Атланте от действий полиции погиб еще один афроамериканец, после чего в городе начались новые погромы.

Глава полиции города Эрика Шилдс подала в отставку.