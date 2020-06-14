 

Во время субботних беспорядков в Лондоне пострадали более 20 полицейских

14.06.2020, 23:30, Новости дня

Свыше 20 полицейских пострадали в субботу в Лондоне от действий демонстрантов, более 100 человек задержаны, сообщил Скотленд-Ярд.

Как сообщил Скотленд-Ярд, «23 полицейских получили травмы в результате действий протестующих, нападавших на сотрудников полиции и кидавших в них предметы». При этом отмечается, что «полученные травмы были несерьезными».

Полиция задержала 113 человек. Причинами задержаний стали не только участие в беспорядках, но и хранение оружия и наркотиков, а также нахождение в пьяном виде, передает ТАСС.

Замначальника директората патрульной полиции Лондона Бас Джавид назвал «подобное бездумное хулиганство неприемлемым». По его словам, он «рад, что нарушители порядка были задержаны».

В субботу в Лондоне акции протеста устроили футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, которые решили таким образом ответить на акции движения за права чернокожих Black Lives Matter.

Акции сторонников Black Lives Matter также заканчиваются беспорядками.



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