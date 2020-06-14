 

Внедорожник Toyota 12 раз за день нарушил скоростной режим в Украине – МВД

14.06.2020, 23:19, Новости дня

13 июня украинская система видеофиксации нарушений скоростного режима выявила автомобиль, который 12 раз за сутки нарушил правила дорожного движения (ПДД). Об этом 14 июня проинформировало в Facebook Министерство внутренних дел Украины.

“Антирекорды нарушений скоростного режима за 13 июня… Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA 339***. Он нарушал скоростной режим аж 12 раз за вчера”, – говорится в сообщении.

Машина Toyota RAV 4 – внедорожник. Его нарушение ПДД было зарегистрировано, в частности, утром на 45-м километре автодороги Киев – Ковель.

По данным МВД, всего за прошедшие сутки камеры автоматической системы выявили 45 автомобилей, двигавшихся со скоростью более 170 км/час, в том числе Mercedes S63 AMG, который на трассе Киев – Харьков на 101-м километре от столицы разогнался до 217 км/час, притом что максимально разрешенная скорость – 110 км/час.

Антирекорди порушень швидкісного режиму за 13 червня ⤵️45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.,…

Posted by МВС України on Pühapäev, 14. juuni 2020

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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