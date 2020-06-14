В Telegram-канале Маруси Зверобой появился призыв к Зеленским “у…бывать в Израиль”. Волонтер уверяет, что аккаунт взломали хакеры

14.06.2020, 23:19, Новости дня

Волонтер Елена Самбул (Маруся Зверобой) удалила пост в своем Telegram-аккаунте, в котором содержались оскорбления семьи президента Владимира Зеленского.

Судя по скриншотам в интернете, сообщение было размещено днем 12 июня, вскоре после того, как стало известно о заражении коронавирусом первой леди Елены Зеленской.

Автор называет Зеленских дебилами. “Ты п…дарас, и твоя баба п…дарас, и твои дети нах здесь никому не сдались. У…бывайте в Израиль, пока вас, как царскую семью (ты же думаешь, что ты царь?), за ноги не подвесили за уничтожение Украинского государства”, – говорилось в сообщении.

Сейчас в аккаунте Зверобой размещен другой пост на тему болезни Зеленской.

Сегодня волонтер намекнула, что ее страница была взломана.

“Уже все нормально, не кипишуйте. Немного подбросили “порнографии” нам для бодрости, Telegram почистил, эх-х-х, войнушка!” – написала она.

Подруга Зверобой, народный депутат от партии “Европейская солидарность” София Федина 14 июня написала в Facebook, что за “взломом” стоят “эфэсбэшные хакеры”.

Прочитала антисемітські висловлювання на телеграм сторінці Марусі Звіробій. Поговорила з нею-виявляється сторінку… Posted by Sofiya Fedyna on Pühapäev, 14. juuni 2020

Telegram – мессенджер, разработанный российским программистом Павлом Дуровым. По его словам, при условии двухфакторной авторизации и соблюдении других мер безопасности риск взлома минимален.

26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.