 

Разумков об Авакове: А на кого заменить?

14.06.2020, 23:19, Новости дня

Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова некем заменить на этой должности. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил “Буквам” в интервью, опубликованном 12 июня.

“На кого заменить? Покажите альтернативу. У меня нет кандидатуры, на которую можно было бы заменить. Я не говорю, что он хороший или плохой, я выхожу из сегодняшних реалий. Если есть кандидатуры, то говорите. Думаю, что и премьер может прислушаться”, – сказал он.

Спикер Рады отметил, что с главой МВД у него конструктивные отношения, как и с другими министрами.

“Считаю, что он сильный министр”, – заявил Разумков.

Он отметил, что “очень редко” предлагал кандидатов на должности.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Парламентская фракция “Голос” начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций “Голос” и “Слуга народа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Адвокат оценил вероятность ареста Ефремова

09.05 / Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» началась на медиаэкранах в Москве

08.05 / В мире: Литва навязывает Европе перевернутую картину советской истории

10.06 / В московском баре прошли следственные действия по делу Ефремова

20.04 / Череповецкая пенсионерка побежала на красный и угодила под машину

22.04 / Австралия призвала к независимому расследованию истоков пандемии коронавируса

13.05 / Боевики девять раз обстреливали силы ООС, украинские военные открывали ответный огонь

28.05 / Украина прошла пик эпидемии коронавируса – Национальная академия наук

29.04 / Genesis готова презентовать кроссовер GV70

31.05 / Crew Dragon совершил стыковку с МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска