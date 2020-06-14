Мнение: Жизнь в Автономной Зоне Сиэтла

14.06.2020, 23:18, Разное

Видео из Автономной Зоны Сиэтла, которая уже несколько дней живет без полиции и отдельно от местной мэрии, которая существованию анклава не препятствует. Полиция прекратила попытки проникнуть в Автономную Зону и на вызовы оттуда не реагирует, фактически отдав ситуацию в АЗС на откуп местным "силам охраны правопорядка".

Губернатор выступает решительно против ввода войск и Национальной гвардии для ликвидации АЗС. Основной нарратив демократов – это чудесный эксперимент, который сам рассосется, когда будут выполнены его требования.

СМИ поддерживающие Байдена и демократов в целом очень мягко комментирует происходящее в Сиэтле, в то время как СМИ поддерживающие Трампа и республиканцев беснуются и требует прекратить этот балаган, пускай даже и силой.

Порядок в АЗС как и ранее поддерживают вооруженные и невооруженные члены коммуны (по фото и видео не более 10-15 человек со стволами – пистолеты + 3-4 штурмовых винтовки), которыми руководит рэпер Soundcloud. В интервью американским СМИ представители АЗС подчеркивают, что их требования носят социально-экономический характер и вопрос о выходе из США или отделения от штата не стоит – по их заявлениям, они хотят изменить жизнь в своем городе и расширить влияние общественности на вопросы безопасности и самоуправления.

В общем, эксперимент существует уже дольше, чем пресловутая Орегонская Народная Республика, которую быстро прихлопнули.

В успех этого проекта не верится абсолютно, но все равно интересно, сколько он сможет в таких условиях протянуть.