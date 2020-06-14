Улучшить навыки общения у детей с аутизмом можно с помощью собак

14.06.2020, 22:50, Новости дня

Во время исследования команда специалистов обнаружила, что терапия собаками может быть эффективна для улучшения социальных навыков у детей с аутизмом.

Исследования показали, что общение с животными способно помочь детям с аутизмом стать более раскрепощенными и комфортней себя чувствовать во время общения с другими. Во время эксперимента маленьким пациентам предложили прийти на прием с любимой игрушкой или терапевтической собакой, обученной взаимодействию с малышами.

Обнаружилось, что дети, которые находились рядом с собакой, более охотно общались с медицинским работником. Ученые настаивают, что терапия с помощью специально обученных собак может быть эффективной в лечении детей с аутизмом, но использовать животных в качестве общего подхода в лечении не следует.