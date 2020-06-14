За сутки 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве

14.06.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за сутки умерли 53 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 3334 человека, передает РИА «Новости».

13 июня сообщалось, что в Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом.

Напомним, от коронавируса в Москве вылечились более 119 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.