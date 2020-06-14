 

“Ненастье” на “России 1”: дружба, любовь и страна, которой больше нет

14.06.2020, 22:35, Новости дня

14 июня в 21:20 на телеканале "Россия 1" начинается показ многосерийной драмы Сергея Урсулюка "Ненастье". Лента снята по одноименному роману Алексея Иванова и рассказывает о событиях совсем еще недалекого прошлого.

Советский Союз рушится, и никто не знает, что будет дальше. Вернувшиеся с войны, никому не нужные ветераны-афганцы, тоже учатся выживать в новом мире криминала, несправедливости, тоски и одиночества. Впрочем, во всей этой истории находится место и настоящей мужской дружбе, и большой любви.

Зрителю, конечно, будет интересно вновь окунуться в атмосферу "лихих 90-х". Отточенные образы, детали быта и знакомые мелодии — все в фильме воссоздано с документальной точностью и будоражит воспоминания. Для тех, кому еще нет 30, тоже будет интересно увидеть страну, "которой больше нет". В общем, отличная возможность свежим взглядом окинуть наше общее прошлое, а через него и оценить настоящее.

Текст:

"Вести недели"



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