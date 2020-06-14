Киев назвал убийство главы Народной милиции ЛНР в 2017 году местью за Ил-76

14.06.2020, 22:30, Новости дня

Убийство главы управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в 2017 году стало местью за сбитый военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко сообщил в Facebook, что «государство отомстило». По его словам, Анащенко был убит в результате «операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев», так как «в июне 2014 года командовал всей ПВО» ЛНР и «был организатором охоты» на украинский «транспортник».

Напомним, Анащенко был убит в центре Луганска в феврале 2017 года, он погиб в результате подрыва внедорожника, под который заложили управляемый фугас. В ЛНР за это убийство осуждены 16 украинцев.

В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа.