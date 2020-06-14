Костенко удивила обращением к матери Тарасова

14.06.2020, 22:18, Разное

Мама Дмитрия Тарасова получила самые теплые пожелания в свой адрес, ведь вчера женщина праздновала свой день рождения. К сожалению, поздравить родственницу Тарасов лично не смог, так как сейчас находится в Татарстане и подготавливает почву для переезда супруги Анастасии и двух дочек. К поздравлениям спортсмена присоединилась и сама Костенко. Девушка опубликовала инстаграм-историю в честь свекрови.

Поклонников Мисс России удивила манера обращения невестки к своей новой родственнице. Выяснилось, что модель называет свекровь “мамой” и поддерживает с ней очень близкий контакт.

“С днём рождения, мамуль! Самое главное – это здоровье. А всё остальное обязательно будет и есть”, – обратилась Анастасия к виновнице торжества.

Стоит отметить, что не каждой невестке удается выстроить столь крепкие и искренние отношения со свекровью. Но и прошлая жена Дмитрия спокойно общалась с матерью футболиста. Бузова часто признавалась, что ждала поддержки Ольги Алексеевны, когда та узнала об измене Тарасова.

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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 17 Май 2020 в 3:56 PDT

Несмотря на все слухи, мать Дмитрия встала исключительно на его сторону и обвинила телеведущую в том, что та уделяла слишком мало времени своему мужу и думала только о работе. Более того, говорят, что бывшая свекровь Ольги Бузовой знала про легкомысленное отношение сына, водившего тайком в квартиру любовниц, и никаким образом не пресекала подобное поведение.