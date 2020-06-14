VOAэкспресс 14 июня 2020

14.06.2020, 22:16, Новости дня

Пандемия

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что американская экономика «находится на стадии восстановления» после деструктивного воздействия пандемии коронавируса, которая привела к закрытию тысяч предприятий. Тем не менее, эксперты утверждают, что высокий уровень безработицы сохранится в ближайшие месяцы.

Бразилия обошла Великобританию по числу умерших от коронавируса, заняв второе место в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье, в Бразилии зарегистрировано 42720 летальных исходов от COVID-19, в то время как в Великобритании – 41747. США, где от коронавируса умерло 115436 человек, остаются на первом месте.

Жители Нью-Йорка обязаны носить маски в общественных местах. Они могут купить защитные маски KN95 в специализированных автоматах.

Протесты

В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший чернокожего мужчину в пятницу возле закусочной Wendy’s. Еще один полицейский переведен на канцелярскую работу.

Смерть 27-летнего Рэйшарда Брукса вызвала новую волну протестов в Атланте. Вечером в субботу демонстранты подожгли закусочную, возле был ранен Брукс. Этим событиям предшествовала субботняя отставка шефа полиции Атланты Эрики Шилдс.

Власти на юге Калифорнии расследуют обстоятельства смерти двух афроамериканцев в результате повешения. Тела 24-летнего Роберта Фуллера и 38-летнего Малкольма Харша были обнаружены несколько дней назад. В обоих случаях власти сначала подозревали, что речь идет о самоубийстве, но теперь, в связи с возмущением общественности, не спешат с окончательными выводами до завершения расследования.

Беларусь

Претендент на пост президента Беларуси рассказал «Голосу Америки» о том, почему его нельзя считать «рукой Кремля» и о том, какой он видит внешнюю политику своей страны.

Еще совсем недавно этот белорусский банкир был не слишком известен за пределами своей страны. Все изменилось после того, как 12 мая этого года занимавший на тот момент пост председателя правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на ближайших выборах.