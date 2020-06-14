События в Атланте: реакция политиков

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14.06.2020, 22:16, Новости дня

Американские политики выступили с первыми комментариями в связи с гибелью афроамериканца Рэйшарда Брукса, который был смертельно ранен при задержании полицейскими в Атланте.

Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер осудил действия полицейских.

«Если кто-то из моих офицеров стреляет человеку в спину, когда тот убегает с нелетальным оружием, то это неоправданное применение силы. Это неприемлемо, согласно общественным стандартам. Это очень печально и трагично», – заявил Букер, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS.

В то же время министр жилищного хозяйства и городского развития Бен Карсон заявил, что «мы не знаем, что было на уме у этого полицейского».

Бен Карсон (архивное фото)

«Ситуация неоднозначная» – заявил Карсон телеканалу Fox News.

Стрелявший в Брукса полицейский был уволен. Присутствовавший при этом второй полицейский переведен на канцелярскую работу. Шеф полиции Атланты в субботу объявила об отставке.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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