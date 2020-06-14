 

Макрон объявил о «первой победе» над COVID-19 и обещал не сносить памятники

14.06.2020, 22:08, Новости дня

После «первой победы» над коронавирусом Франции необходимо сохранить порядок и социальное согласие, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Макрон заявил, что Франция будет «бескомпромиссна в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации», борьба против которых «должна продолжаться и усиливаться». Он подчеркнул, что получение дипломов и трудоустройство должно «основываться исключительно на заслугах», а «фамилия, адрес и цвет кожи никогда не должны снижать шансы претендентов», передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что во Франции не уберут ни один из памятников, поставленных героям страны, передает РЕН ТВ. 

Макрон выразил поддержку правоохранителям, которые обеспечивают «республиканский порядок».

Президент Франции заявил, что «борьба с эпидемией не закончена», но одержана «первая победа против вируса». Как сообщил Макрон вся территория страны, «кроме Майотты и Гвианы, где вирус еще активно циркулирует», с «завтрашнего дня» переходит «в так называемую «зеленую зону», что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность», передает РИА «Новости».

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе.

Государственный совет Франции постановил не применять ограничения из-за коронавируса на манифестации, если соблюдаются «профилактические меры».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / МВД уточнило, где больше всего нарушителей самоизоляции

07.05 / МВФ пересматривает программу кредитования Украины, Саакашвили получил должность. Главное за день

20.05 / Роскачество проверило женские джинсы

02.06 / В США резко выросли акции производителей оружия

10.06 / Письма девушки из Миссури заставили словарь Уэбстера пересмотреть определение слова «расизм»

07.05 / Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

11.06 / Венедиктов назвал недопустимой дискредитацию золотого стандарта голосования в Москве

17.04 / Полицейские нашли пациента с COVID-19 и алкогольным психозом, который сбежал из больницы в Харькове

28.05 / Москвичи помогли семейству красных уток перети дорогу. Видео

29.05 / В Кентукки ранили семь человек в ходе протеста из-за убийства афроамериканки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска