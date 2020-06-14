Макрон объявил о «первой победе» над COVID-19 и обещал не сносить памятники

14.06.2020, 22:08, Новости дня

После «первой победы» над коронавирусом Франции необходимо сохранить порядок и социальное согласие, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Макрон заявил, что Франция будет «бескомпромиссна в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации», борьба против которых «должна продолжаться и усиливаться». Он подчеркнул, что получение дипломов и трудоустройство должно «основываться исключительно на заслугах», а «фамилия, адрес и цвет кожи никогда не должны снижать шансы претендентов», передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что во Франции не уберут ни один из памятников, поставленных героям страны, передает РЕН ТВ.

Макрон выразил поддержку правоохранителям, которые обеспечивают «республиканский порядок».

Президент Франции заявил, что «борьба с эпидемией не закончена», но одержана «первая победа против вируса». Как сообщил Макрон вся территория страны, «кроме Майотты и Гвианы, где вирус еще активно циркулирует», с «завтрашнего дня» переходит «в так называемую «зеленую зону», что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность», передает РИА «Новости».

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе.

Государственный совет Франции постановил не применять ограничения из-за коронавируса на манифестации, если соблюдаются «профилактические меры».