Times рассказала о невольной роли Елизаветы II в иранском перевороте 1953 года

14.06.2020, 22:07, Новости дня

Ошибка дипломатов стала одной из причин переворота в Иране в 1953 году, пишет The Times, ссылаясь на недавно рассекреченные документы. Издание сообщает, что американские дипломаты, пытавшиеся убедить иранского шаха Мохаммеда Реза остаться в стране, ошибочно намекнули ему на то, что на это надеется британская королева. Проблема была в том, что посол США в Иране Лой Хендерсон неверно понял упоминание королевы в телеграмме главы британского МИДа Идена: на самом деле речь шла о почтовом корабле «Королева Елизавета», на котором плавал Иден.



Reuters

Королева Великобритании Елизавета II невольно сыграла роль в перевороте, приведшем к свержению иранского правительства в 1953 году, пишет The Times, ссылаясь на недавно рассекреченные документы.

Как пишет издание, имя королевы использовалось для того, чтобы убедить шаха не покидать страну в то время, как Великобритания и США готовились сместить премьера Ирана Мохаммеда Моссадыка. При этом королева ничего не знала о заговоре, с тех пор испортившем отношения между Тегераном и Лондоном.

Расследование Channel 4 установило, что имя Елизаветы было использовано американцами только потому, что они перепутали 26-летнюю правительницу, тогда находившуюся на троне всего год, с почтовым кораблём «Королева Елизавета». После долгих переговоров с шахом, американские дипломаты осознали свою ошибку, однако не рассказали о ней британским коллегам. Историк Ричард Олдрич отмечает, что британское правительство только сейчас узнало об этом инциденте.

The Times напоминает, что в 1953 году Великобритания и США планировали сместить иранского премьера Моссадыка, сменив его на шаха Мохаммеда Реза. Однако шах очень нервничал, и США с Великобританией отчаянно пытались уговорить его остаться в стране. Министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, путешествовавший на корабле «Королева Елизавета» направил американцам телеграмму с просьбой оказать на шаха давление.

Посол США в Тегеране Лой Хендерсон поспешил на встречу с ближайшим окружением шаха и попросил передать иранскому правителю, что «очень важная персона, с которой у шаха самые дружеские отношения, также выразила искреннюю надежду, что шаха можно переубедить покидать страну». По словам историка Ричарда Олдрича, нет никаких сомнений в том, что шах понял, что речь идёт о королеве Елизавете II.

«Это важно, поскольку нельзя совершить переворот, если шах уехал из страны. Мы думаем, что если шах покинул бы страну, переворота бы не случилось», — приводит издание слова Олдрича.

На следующий день после встречи Хендерсона с окружением шаха, в США поняли свою ошибку, отмечает The Times. В телеграмме госдепа США уточнили, что в сообщении Идена речь шла о корабле, а не о королеве. The Times напоминает, что премьер Моссадык был свергнут в августе 1953 года и приговорён к трём годам одиночного заключения. Затем он до конца жизни оставался под домашним арестом.