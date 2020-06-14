 

FAZ – «грубое посягательство» — Берлин осудил новые санкции США против «Северного потока — 2»

14.06.2020, 22:07, Новости дня

Новые санкции США против «Северного потока — 2» — это «грубое посягательство на энергетическую безопасность Европы и суверенитет ЕС», заявили в МИД Германии. Сотрудники внешнеполитического ведомства убеждены, что экстерриториальные санкции неприемлемы. К критике в адрес американцев присоединились и депутаты бундестага, рассказывает Frankfurter Allgemeine.


Reuters

Американские сенаторы так и не отказались от намерения помешать «Северному потоку — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. Они хотят принять новый пакет санкций против компаний и ведомств, задействованных в строительстве российского-немецкого газопровода. Помимо операторов судов-трубоукладчиков от штрафных мер теперь пострадают поставщики проекта, предприятия по эксплуатации, сертифицированию и страхованию «Северного потока — 2», а также государственные органы, управляющие их деятельностью. В санкционном списке могут оказаться немецкие энергетические компании EON и Wintershall, отмечает издание.

В Берлине план американцев раскритиковали. В Министерстве иностранных дел ФРГ этот шаг назвали «грубым посягательством на энергетическую безопасность Европы и суверенитет ЕС». По мнению работников ведомства, экстерриториальные санкции неприемлемы.

Ведущие депутаты бундестага также раскритиковали американцев. Представитель Социал-демократической партии (СДПГ) в парламентском комитете по вопросам обороны Фриц Фельгентрой заявил, что Вашингтон проводит «политику гегемонии». Глава коалиции ХДС/ХСС во внешнеполитическом комитете бундестага Родерих Кизеветтер обвинил США в «двойной морали», ведь они сами закупают российскую нефть. «Таким образом они дают Путину гораздо больше денег, чем «Северный поток», — подчеркнул он. Заместитель руководителя фракции зелёных Оливер Кришер сказал, что со своими санкционными планами американцы «определённо зашли слишком далеко».  



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