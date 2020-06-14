Разумков о языковом законе: Гуманитарные вопросы должны объединять общество

14.06.2020, 22:06, Новости дня

Гуманитарные вопросы, к которым относится вопрос языка, должны объединять общество. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил “Буквам” в интервью, опубликованном 12 июня.

Журналистка попросила прокомментировать его мнение о необходимости внести изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

“Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах”, – сказал Разумков.

По его словам, “не надо брать вопросы, которые разъединяют общество”.

“Восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально отличается. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно”, – отметил спикер Рады.

Он считает, что государственным языком в Украине должен быть украинский, а статус русского языка – “как это предусмотрено в Конституции”.

“Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и на английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов”, – объяснил Разумков.

Согласно Конституции, единственным государственным языком в Украине является украинский.

В июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

На брифинге 1 июня 2020 года Разумков выразил мнение, что в закон о функционировании украинского языка как государственного нужно внести изменения и при этом “учитывать позиции всех”. Спикер отказался уточнить, о каких изменениях идет речь.