В Одессе погибла участница ультрамарафона

14.06.2020, 22:06, Новости дня

14 июня в Одессе умерла легкоатлетка Екатерина Катющева, которая накануне получила тепловой удар на трассе ультрамарафона “Ультра-Трейл Куяльник”. О гибели спортсменки сообщил в Facebook пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

“Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов”, – написал Соколов.

Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы… Posted by Денис Соколов on Pühapäev, 14. juuni 2020

13 июня лидер 67-километрового забега Катющева неожиданно пропала, сообщал в Facebook паблик Odessa Marathon. До финиша оставалось около 10 км.

“Тревогу забила спортсменка, которая бежала почти сразу за ней второй. Не обнаружив ее на финише, друзья подняли на уши все небезразличное беговое движение из Одессы, сделали максимальные усилия по привлечению СМИ, полиции и сами включились в поиски бегуньи”, – говорилось в сообщении.

Спустя несколько часов спортсменку удалось найти благодаря сигналу мобильного.

“Состояние Екатерины было тяжелым, произошло рассеяние сознания. Ей дали воды, сделали внешний осмотр, МРТ и кардиограмму, потом медработники ввели глюкозу, после чего перевели в реанимацию”, – рассказал в Facebook участник поисков Игорь Мишко.

Друзья оставались с Катющевой до утра, затем врачи сказали, что ситуация под контролем. Но вечером организм женщины не выдержал, написал он.

Updated: 🖤 на превеликий жаль, Катя не витримала і її з нами більше немає… в неї стався інсульт. Щирі співчуття родині… Posted by Ігор Мишко on Pühapäev, 14. juuni 2020

Катющева – мастер спорта по легкой атлетике, член сборной Украины по суточному бегу, многократный призер и победитель сверхмарафонских забегов.