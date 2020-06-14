Машина скорой помощи насмерть сбила женщину в Москве

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14.06.2020, 21:48, Новости дня

В Москве автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину, сообщило ГУ МВД по городу.

Женщину сбили на Носовихинском шоссе. После этого машина скорой помощи врезалась в иномарку, передает РИА «Новости».

В пресс-службе московской Госавтоинспекции сообщили, что наезд на пешехода произошел около 20.00 мск, передает «Интерфакс».

Движение транспорта ограничено по одной полосе в каждую сторону.



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