«Коллеги, регистрируемся, скриншот в личку!»

14.06.2020, 21:45, Разное

Учителей в Москве заставляют голосовать — почему они молчат?

Московские учителя жалуются, что начальство принуждает их зарегистрироваться на городском портале mos.ru для участия в электронном голосовании по изменению Конституции РФ и прислать скриншоты в качестве доказательства. Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, сообщила, что эти заявления не подтверждаются. «В основном это были фейки», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Памфилова призвала жителей не жаловаться анонимно, а назвать свое имя, проявить гражданскую позицию. Она предупредила: «Мы договорились на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по «горячей линии», мы будем передавать, чтобы понять, что реально, а что спровоцировано».

Принять всерьез заявление председателя ЦИК о фейках никак не получается.

Даже беглый опрос коллег из других школ и личных знакомых дал за полчаса больше десятка подтверждений: да, принуждают.

Зарегистрироваться и отписать начальству

Об этом говорят работники самых разных учреждений, подведомственных разным департаментам города Москвы. Три учителя ответили мне: «Нет, не просили» или «Знают, что ко мне с этим обращаться бесполезно».

Но вот другие ответы… Это люди, которых я знаю лично (поэтому их фамилии, разумеется, есть в редакции). Но в большинстве случаев они просили об анонимности и разрешали разве что указать округ или назвать школу.

Совершенно очевидно, что не имеет смысла обсуждать конкретные номера школ — их руководство только выполняет неписаный приказ.

РЕАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ УЧИТЕЛЕЙ

«Написали зарегистрироваться всем с пропиской в Москве и отписать начальству», — сотрудник колледжа в составе большого образовательного комплекса в Северо-Западном округе.

«Потребовали, вежливо отказалась, сказала, что буду голосовать очно и предупредила, что в случае давления предам это гласности. Отстали вроде», — Нина, сотрудник коррекционной школы (имя изменено).

«Нам в чате родительском написал учитель. Вот цитата из вотсапа: «Уважаемые родители, на mos.ru или на Портале государственных услуг РФ подайте, пожалуйста, сегодня-завтра заявление на участие в электронном голосовании по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ. И, пожалуйста, сообщите об этом мне. С уважением (ФИО учителя)». Так и написала: с нас требуют», — мать ученицы начального отделения лицея г. Троицка, ТИНАО.

«Нам в чатики учителя написали, что надо региться», — Яна, мать двух школьниц, Москва.

«Даже просят прислать скрин регистрации. Я уже разругалась с начальством из-за политического насилия», — Марина, учитель московской школы (имя изменено).

«Близкую родственницу (воспитатель детсада, т.е. формально это школа) заставили голосовать онлайн. Пыталась сказать, что пойдет голосовать очно, но настаивали настолько сильно, что отказаться — значило испортить со всеми отношения», — Евгений, москвич.

«Моя мама работает в избирательной комиссии. Членам семей настоятельно рекомендовали зарегистрироваться и голосовать электронно (как именно голосовать — не говорили)», — Наталья, москвичка.

Татьяна, учитель школы в Юго-Западном округе (имя изменено), рассказывает, что педколлектив ее школы не только принуждали участвовать в голосовании: «Завуч обзванивала всех педагогов и требовала прислать скриншот того, что мы зарегистрировались на mos.ru для участия. Коллег из других городов, находящихся в отпуске, обзванивали с приказом приехать в Москву, чтобы голосовать очно на нашем участке в школе.

Я сначала не стала регистрироваться, мне в семь вечера позвонила завуч с вопросом «Ну что, не получилось зарегистрироваться?» Отправила скриншот».

Некоторые мои собеседники упоминали, что указание из Департамента образования поступило по телефону, а не в письменном виде. Обжаловать нечего. В некоторых случаях директора вообще не ссылаются на распоряжения департамента — только на то, что учителя должны служить примером гражданской активности для школьников и их семей.

И культура тоже

Подобные требования спускает не только Департамент образования: их получили и сотрудники московских библиотек, домов культуры, домов и студий детского творчества, а они подведомственны Департаменту культуры.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРИНУЖДЕНИЯ

«Скоро голосование за поправки в Конституцию РФ. На портале мос.ру для электронного голосования необходимо подать заявление. Всем, кто выбрал данную форму голосования, желательно это сделать сегодня-завтра и мне отписаться», — из преподавательского чата детского центра в Зеленограде.

«У нас директор потребовал от тех, кто не зарегистрировался на электронное голосование, прислать личным сообщением номер избирательного участка. Я ответила ему, что со своими гражданскими правами разбираюсь сама и не обязана отчитываться работодателю», — сотрудник Дома культуры.

Вот цитата из письма, полученного профсоюзом «Учитель» (к письму приложены скриншоты начальственных распоряжений): «Я не учитель, а сотрудник библиотеки в ЮЗАО Москвы. Но распоряжения об обязательной регистрации получили тоже все.

Сегодня на собрании по выгону нас 16.06 на работу озвучен устный апгрейд: «привлечь еще троих на регистрацию теперь тоже обязательно, а не желательно».

Заведующие должны отчитаться с именами и фамилиями. Правда, пока не было распоряжения фотографировать, куда поставлена «галочка». (Подробнее о том, как библиотекарей Москвы сгоняют на голосование, пишет The New Times.)

Есть сведения о том, что подобные распоряжения получили другие бюджетники Москвы — в том числе сотрудники ЖКХ и других городских организаций.

Однако все мои респонденты отказались назвать себя публично — хотя, разумеется, их имена, фамилии, указания на конкретные учреждения в распоряжении редакции есть.

Однако никто особенно не хочет идти и публично отстаивать свои гражданские права. Почему же?

Почему они молчат

Департамент образования уверен сам и транслирует мэрии: московское образование — лучшее в мире; в школах после их реформирования не стало никаких проблем; если проблемы появляются — они своевременно решаются. А если в какой-то школе вдруг вспыхивает скандал — и уж тем более если он становится публичным, если школа упоминается в оппозиционной прессе, если кто-то из персонала школы общается с журналистами (а это категорически запрещено письменным разрешением депобра) — тогда проблема решается быстро и понятно — увольнением.

К поголовной анонимности респондентов давно привыкли, наверное, все журналисты, пишущие о московском образовании. Сотрудники школ — очень уязвимые работники.

Учителя легко может уволить директор школы, директора — департамент (согласно Трудовому кодексу, уволить директора можно без объяснения причин).

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