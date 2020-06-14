 

Плющенко стал тренером сборной РФ по фигурному катанию

14.06.2020, 21:30, Новости дня

Тренировать сборную РФ по фигурному катанию будет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Спортсмен получил этот статус официально, сообщается на сайте министерства спорта России. Теперь Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой. 

Основным местом работы Плющенко значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Тренером сборной он стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Академия Плющенко работает с 2017 года, однако до этого статуса тренера сборной у него не было. 

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. 

В мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.



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