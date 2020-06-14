Ученые: Прогноз об изменении климата может измениться в худшую сторону

14.06.2020, 21:30, Разное

Недавно стартовал последний этап глобального исследования, проводимого сотрудниками Межправительственного совета по изменению климата (IPCC) при ООН и посвященного изучению перспектив изменения климата в ближайшем будущем. По словам ученых, прогноз о климатических изменениях является худшим, чем ожидалось ранее.

Подробный доклад о выводах IPCC, в работе которого участвуют исследователи, представляющие более 20 научных организаций мира, анонсирован лишь на следующий год, однако предварительные результаты были оглашены уже в настоящее время. В частности, сообщается, что показатель чувствительности климата к выбросам парниковых газов может быть равен 5оС, а не 3оС. Фактически, это означает, что глобальное повышение температуры на Земле может почти вдвое превысить ожидаемое. Данные сведения были, главным образом, предоставлены британским Центром Хедли по климатическим прогнозам и исследованиям и системой моделирования климатических и других природных процессов Community Earth System Model.

В своей оценке результатов научной работы один из руководителей проекта Йохан Рокстрем, представляющий Потсдамский институт изучения воздействия на климат, заявил о серьезной обеспокоенности ученых, назвав чувствительность климата “святым Граалем наук о климате”. Он подчеркнул, что этот показатель, являющийся основным индикатором климатического риска, на протяжении четырех десятилетий не превышал 3оС, однако данные моделирования, предоставленные лучшими суперкомпьютерами, рисуют весьма неутешительные перспективы. По мнению эксперта, они свидетельствуют о снижении возможностей человечества сдерживать рост температуры. Об этом пишет издание The Guardian.