Мнение: Запад повторяет ошибки СССР?

14.06.2020, 21:18, Разное

Западные инакомыслящие переезжают во ВКонтакте, один из немногих оставшихся в мире оплотов свободы слова. Так как на Западе свободой слова даже и не пахнет, их последовательно банят во всех соцсетях глубинного государства, начиная от Фейсбука и Твиттера. Цитирую, например, сообщение с сайта партии Британия Первая, которую в британских источниках называют не иначе, как «фашистской»:

https://www.britainfirst.org/vk

Британию Первую забанили на Фейсбуке, в Твиттере, в Инстраграме, на Ютубе и в ТикТоке.

К счастью, есть социальная сеть, которая поддерживает свободу слова, на которую стекаются патриоты и сторонники.

ВКонтакте называют «Русским Фейсбуком», у сети больше 100 миллионов пользователей в Европе. Приложение ВКонтакте можно скачать в АппСтор и ГуглПлей прямо в ваш смартфон.

Так наши сторонники могут получать последние видео, новости, информацию о событиях и мероприятиях.

Вот страница партии ВКонтакте:

https://vk.com/britainfirstofficial

Я не специалист по британской политике, и я, — гражданин победившей фашизм страны, — безусловно против фашизма с расизмом в любых их проявлениях, однако на первый взгляд Британия Первая не выглядит фашистской организацией. Так, к примеру, в паблике считают нужным регулярно выкладывать фотографии, на которых члены партии обнимают негров за плечи или жмут неграм руки:

https://vk.com/britainfirstofficial?w=wall-194672896_18701

К сожалению, на Западе вовсю используют слова «расизм» или «фашизм» в качестве оружия, обвиняя в этих страшных грехах каждого, кто отказывается вставать на колени перед настоящими расистами. Вот, к примеру, свежая история:

https://www.kp.ru/online/news/3907597/

https://www.facebook.com/markginzburg.official/posts/1133872603661773

Бывшая москвичка Алёна, которая около 27 лет живёт в США, подверглась гонениям на работе за отказ преклонять колено перед портретом… афроамериканца Джорджа Флойда.

…женщина почти 15 лет работает менеджером в головном бутике «Гуччи», расположенном на Пятой Авеню Манхэттена.

…11 июня всех сотрудников магазина собрали впервые после объявления о закрытии салон на карантин из-за коронавируса.

Встреча началась с минуты молчания, инициатором которой стал вице-президент. После этого он предложил всем опуститься на колено. Все согласились, а вот российская эмигрантка не стала просить прощения у афроамериканцев за годы рабства.

…Она осталась стоять в одиночестве, пока окружающие испепеляли её взглядами, косыми взглядами от чернокожих сотрудников и испуганными взглядами от бледнолицых…

…начальница сказала ей уволиться «по тихому».

…Алёна не стала увольняться, даже за предложенную двойную компенсацию, поскольку ситуация носит слишком принципиальный характер.

Вот хорошее объяснение причин, по которым иметь своё мнение тяжёло и невыгодно, особенно в таких репрессивных странах, как Британия и США:

https://www.facebook.com/sara.barabu.moo/posts/10158846071349048

Anna Engelsone, Victor Joukov и все мои дорогие левые друзья, примкнувшие к ним. Пишу для вас. Чего же боле.

Давайте я попробую объяснить ещё раз, последний. Вот специально для тех, кто не понимает, в чём наша проблема. Не каких-то там белых супре-незнаючего, которые говорят, что Флойд сам виноват, а негров надо в Африку, и вообще они самивиноваты, а нас, нормальных людей с достаточно общепринятыми взглядами. Я это специально написала, чтобы мне в комментариях опять не начали объяснять на пальцах, что у нас есть расизм, что с ним надо бороться, и что полицейские… далее по списку. Миру мир, маю май, давайте уже как взрослые люди поговорим, а? Будет длинно, но плиз, дочитайте, это важно.

У вас, дорогие мои, либеральная привилегия. Это знаете что такое? Вот допустим белая привилегия — это когда ты белый и просто не понимаешь, как живётся другим расам. Потому что ты этого не ощущаешь. И расисзма для тебя как бы нет. Следите за мыслью? Так вот, либеральная привилегия, это когда твоя точка зрения как бы вдруг единственно правильная и пропихивается во все дыры без смазки нон-стоп. Но тебе, дорогой либерал, в этом комфортно, потому что это твоя стихия. И ты вообще не чувствуешь, как ощущают себя все, кто не с нами, против нас и прочие несогласные. Так вот, может, вы (не вы-мои-друзья лично, я в данном случае собирательно) попридержите свои либеральные привилегии на пять минут и послушаете другую сторону, не скатываясь в обвинения в расизме?

Уже в нескольких разных постах, от разных людей (левых взглядов) я слышала один и тот же типа-аргумент: но у тебя же нет доказательств. Кого-то уволили? Покажи. Дай ссылку. Вы знаете, если начнутся массовые увольнения по политическим мотивам, будет уже поздно. Мы бы очень не хотели до этого дойти. Ощущение, что “мы живём, под собою не чуя страны” совершенно субъективно, и ссылок на него у меня нет. Есть отдельные примеры, и их больше на порядок, чем за все мои 30 лет жизни в США.

Моему относительно консервативному сыну пару раз попадались профессора-марксисты, тратившие время в классе на агитацию за Берни Сандерса и проталкивание ультра-левых идей. Один несколько раз придрался к его военной форме. Мой сын не был от всего этого в восторге, особенно учитывая, что класс был отнюдь не по политэкономии, и он не за этим сюда пришёл. Но в целом… ну профессор, ну взгляды, ну не согласен он, но это Америка. Некомфортно тебе? Переживёшь. Не петиции же писать, как некоторые. Особенно если профессор хорошо знает и преподаёт предмет.

Теперь представьте себе консервативного профессора, который поддерживает Трампа. Представили? Я тоже с трудом. Я подозреваю, что они есть, хоть и в меньшинстве. В STEM, если верить опросам, их довольно много. Но скрывать будут до последнего. Потому что прийти на лекцию по совершенно техническому предмету и начать топить за Сандерса у нас ок, а за Трампа – нет. На петиции против тебя уже 150 тыщ подписей – до того, как ты договорил. И если вы придёте ко мне в комментариях объяснять, что ну-конечно-это-оправдано, Трамп ведь [вставить нужный синоним слова дьявол], то вы только что проиллюстрировали свою либеральную привилегию. Для ВАС нормально, что с Сандерсом проблем нет, а Трамп их травмирует, бедных деток 20 лет отроду. Вам комфортно жить в этом мире и учиться/работать в такой академии. А остальные идут лесом.

И это до- последних событий, которые умножили всё на 10. Знакомая кадровичка говорит, что они завалены жалобами на то, кто что пишет в соцсетях. И да, будут увольнения. Вы о них, скорее всего, не услышите.

В UCLA на днях профессора уволили. Ну, пока не уволили, а отстранили, но там петиция уже… сами понимаете. Дядя преподавал бухгалтерию. К тому же, как и все нынче, онлайн. И его попросили отложить экзамен в свете последних событий, потому что некоторые студенты травмированы. (Кому нужна бухгалтерия когда у нас расизм, в натуре.) А он им довольно невежливо сказал, что класс онлайн, он вообще не помнит и не знает, кто какого цвета, это бухгалтерия (блин), пишите экзамен. Самое смешное в этой истории, что мы все знаем такого профессора. У кого не было в колледже профессора, который ни на какие “умерла любимая бабушка” не покупался, был строг, но строг ко всем, всякие штучки с ним не проходили, и надо было учить? Он никому ничего не откладывал, разве что тебя машина переехала. Некоторые таких любили, некоторые нет. Кто-то мог написать им нелестный отзыв. Но выгонять за то, что не “вошёл в положение”? Когда такое было? Понимаете, если умерла любимая бабушка, а профессор был суров, то это как-то разруливается. В худшем случае через деканат, но в индивидуальном порядке. А если у нас национальная травма на расовой почве, а профессор не купился, то секир башка.

Мне сегодня дали ссылку на движение ЗакроемАкадению/ЗакроемСТЕМ. Опять же, следите за пальцами. У меня нет проблем с этими начинаниями. Если вы озабочены расизмом и хотите принять участие – да ради бога, замечательно, мы все за. И если это поможет, а не будет очередной попыткой продемонстрировать свою добродетель, так вообще чудесно. Но я очень надеюсь, что если лично я, Вася Пупкин, белый мужчина (да хоть какой) скажу, извините, ребята, у меня работы много, сам в жизни никого не дискриминировал, ни в чём плохом не замечен, это просто не имеет ко мне отношения, то проблем не будет. Лично я (Вася Пупкин) даю деньги и трачу время на спасение бездомных котов, или поддерживаю маленькие театральные труппы. Это моё. А вот это всё нет, извините. И пойду дальше заниматься своей физикой/химией/болезнями пауков. И всё, забыли. Наше дело предложить, ваше дело отказаться. Можно вообще ничего не говорить, а просто не участвовать. Пообещайте мне, что у Васи не будет проблем с карьерой на кафедре, а? Что косо не посмотрят, что грант дадут. Вы сами верите в такой исход, вот честно? Скорее всего Вася этого просто не скажет, испугается.

Уже несколько бизнесов закрылись. Не потому, что сделали или сказали что-то плохое. А потому что не сделали. Не написали на двери «Чёрные Жизни Важны». Не раздавали еду и воду манифестантам. Ничего не написали в соцсетях. Потом, конечно, пытались оправдаться и отслужить, но значительный процент дохода жертвовать, сволочи, отказались. И против них устроили такое, что мало не покажется.

Про увольнение редактора мнений из «Нью-Йорк Таймс» надо говорить? Или сами погуглите? Я может не понимаю слово «мнение»?

Про больницы, где все вдруг дружненько должны были выйти на улицу и стать на колени, надо говорить? Нет, у меня нет ни доказательств, ни ссылок. Можно я просто намекну, что некоторым самим бы это в голову не пришло, но старшие товарищи очень выразительно смотрели? Может вы поверите мне на слово, что не все думают так, как вы, но почти все дорожат своей работой?

А все эти письма счастья, которые уже стали ходячим анекдотом? Местный магазин плитки прислал, они тоже борются с расизмом. Нет чтоб плитку продавать. Журнал «Аллюр», который я иногда почитываю, красота и уход за кожей, теперь тоже борется с расизмом. У нас теперь есть тени и румяна для всех оттенков кожи! Ребята, они уже лет 30+ как есть. Я читаю этот журнал со дня его основания в 91-м году. Это бизнес. Люди вокруг ходят всех цветов. Если продавать косметику только для белой кожи, будут проблемы с продажами, а не с расизмом. Нет ни одного магазина или журнала, на который я подписана, который не боролся бы с расизмом, вот прям в последние несколько дней особенно. Скажите, это только правых от этого тошнит? Нужен какой-то иммунитет от всей этой либеральной привилегии, чтобы от этого всего тошнило?

Ну и наконец близкий моему сердцу IT. Пара эпизодов. Рассказаны друзьями.

1. Обязательное обучение, опять что-то про расизм, долго и нудно. В конце спрашивают, есть ли вопросы. Один из участников, индус, сам довольно таки темнокожий, интересуется: скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то разнарядка, какое количество времени мы должны на всё это тратить? Мне платит налогоплательщик. У меня работа горит. (А в голосе слышится, как же вы достали).

2. Митинг. Рабочий. Как обычно через зум, идёт проект, какие-то сроки, какие-то задания, скучно. Одна из членов группы – чернокожая. Никого это особо не волнует. Хотя за пару дней до этого, начальница спросила, не нужна ли ей помощь. Спросила в контексте проекта, там сложный момент, были проблемы с результатами, она волновалась, что женщина не справляется, хотела помочь. (Скажите, вас никогда босс не спрашивал, нужна ли вам помощь? Меня спрашивал.) В ответ женщина прислала начальнице линки про то, как бороться с расизмом. Ну да ладно. Так вот, митинг. Сухой и деловой. Есть ли вопросы? Да, есть, говорит чернокожая женщина. Тут у нас такое в стране происходит, у нас такая травма, и ни один из вас не позвонил, не написал, не спросил, как дела, не посочувствовал. Сотрудники, которые уже третий месяц сидят дома с осоловевшими детьми, встречаются только через зум поговорить по делу и (некоторые) потерявшие друзей и родственников в пандемию, тихо хренеют. И по лицам это видно. Но – и вот тут опять следите за руками – они по очереди начинают извиняться. Все как один, запинаясь. Они просто очень сорри. Среди них белых типа четверть, да и тех половина русские евреи, остальные всех рас. И они извиняются, извиняются….

3. У знакомой есть сын, уже не маленький ребёнок, ещё не взрослый. Играет в какие-то компьютерные игры. Компания, производящая игры, выпустила новую версию, и там какая-то презентация по этому поводу. Сын послушал. Начали, вестимо, с борьбы с расизмом (нельзя полететь в космос, не поблагодарив партию и правительство… ничего не напоминает?). Аж несколько человек выступило. После этого мама спросила сына, что он думает. И маленький мальчик выдал классический “а король-то голый” момент. Мам, говорит, а чего они так боятся? Прям очень боятся. Мы же победим расизм, правда? Ребёнок ещё достаточно маленький, думает, что боятся, что мы не победим расизм. Но страх он чувствует, ребёнок этот, просто кожей.

Кстати, несколько компаний уже выпуск новых версий компьютерных игр отложили – чтобы не мешать борьбе с расизмом. Ссылки есть.

Я хочу спросить вас, мои дорогие левые друзья, одну вещь. Мне даже немножко страшно это писать в нынешней обстановке, но мы ведь тут все свои, правда? У нас ведь пока никого никуда ни за что… правда? Так вот, а вы уверены, что вся эта бодяга улучшит межрасовые отношения? Ну полицию реформируют, да. А в остальном? Я понимаю, что из либерального пузыря этого не видно, а видно, какие все согласные, активные, осознали, вышли на митинги, встали на колени, всё поняли, отстрадаю, отслужу, отмотаю, отсижу. И ни у кого, кроме самых прям неонацистов, не возникнет ни капельки…. как ето по-рюсски… возмущения? Типа, ты меня носом будешь тыкать в привилегию, я тебе покажу привилегию? Что средний обыватель, вполне себе дружелюбный, ничего плохого не делающий, ну может с какой-то толикой расизма в душе, трудно его из себя выдавить до капли – эту последнюю каплю решит додавить, а не, наоборот, раздуть?

Я вам вот что скажу, прогрессивные мои. Люди не любят, когда их унижают, когда их заставляют бояться. Среди извиняющихся непонятно за что через зум, рассылающих письма борьбы с расизмом, читающих 20 таких писем в день, торопливо пишущих BLM на окнах своих бизнесов, втиснутых во все эти митинги и кампании по борьбе с, уставшие от предложений на работе, от которых невозможно отказаться, все эти люди, когда встанут с колен, когда волна схлынет, не станут лучше. Но тем, у кого либеральные привилегии, этого в упор не видно. Как мне не видно расовое профилирование.

Тем временем протесты в США продолжают разгораться. Полиция убила при задержании очередного негра — он начал драться с полицейскими и выхватил у одного из них электрошокер. Разъярённая толпа мирных протестующих уже сожгла ресторан, около которого произошёл печальный инцидент:

https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/14/1848659.html